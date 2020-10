Roberto Martinez avait déjà annoncé la couleur. La rencontre face à la Côte d'Ivoire jeudi soir au stade Roi Baudouin sera l'occasion pour lui de donner du temps de jeu à de nouveaux joueurs. C'est dans cette optique que le technicien a sélectionné 33 joueurs, dont 5 nouveaux, pour ce triptyque d'octobre.

Avant d'évoquer la rencontre de jeudi, l'Espagnol a fait le point sur ses troupes. Si le forfait de Koen Casteels, récent nouveau papa, était déjà acté, Hendrik Van Crombrugge a lui aussi quitté le groupe, sa femme étant sur le point d'accoucher.

Martinez a aussi annoncé que Nacer Chadli, "pas suffisamment en forme", était rentré à Basaksehir, son nouveau club turc. Dries Mertens est lui toujours confiné à Naples. L'ailier pourrait encore rejoindre la sélection d'ici la fin de la trêve internationale, et ainsi participer aux rencontres en Angleterre et en Islande.

L'Espagnol s'est dit "très excité à l'idée de voir de nouveaux joueurs". "Le football va encore évoluer dans les prochaines années et nous aurons besoin d'un groupe élargi. Je suis très satisfait du travail réalisé ces derniers jours, j'ai hâte de voir le match de jeudi."

"Les jeunes apprennent très vite", s'est félicité le Catalan, insistant sur le fait que Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw étaient "très matures".

Si cette rencontre face à des Éléphants en phase de reconstruction est amicale, l'équipe alignée aura une carte à jouer. "Tous les joueurs veulent s'illustrer et faire partie de la liste des 23 (pour l'Euro, ndlr). Elle sera basée sur tout le travail effectué et le match de jeudi en fait partie."

Martinez n'a pas voulu dévoilé son onze pour défier la Côte d'Ivoire, annonçant seulement la titularisation de Simon Mignolet dans le but. "Ce match est un vrai défi et un véritable test. C'est parfait pour mesurer les joueurs."

L'Espagnol espère que les jeunes pousses du football belge profiteront de cette rencontre. "Ils sont ici grâce à leur talent. Ils doivent montrer qu'ils peuvent faire partie de l'équipe N.1 mondiale", a-t-il ajouté.

Roberto Martinez a aussi été interrogé sur le récent transfert de Jéremy Doku, passé du RSC Anderlecht au Stade Rennais pour 26 millions d'euros. "Il était vraiment ravi, j'ai rarement vu un aussi grand sourire sur le visage de quelqu'un", s'est réjoui le sélectionneur. "Pour moi, c'est un des meilleurs transferts en Europe. C'est un joueur très excitant, qui a déjà un impact sur le jeu. A Rennes, il sait qu'il aura l'occasion de jouer la Ligue des Champions et de grandir en quittant son environnement. Il a le sentiment que c'est une bonne étape dans sa carrière."

