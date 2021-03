L'Autorité de protection de la santé (ATS) de Milan a décidé que les joueurs de l'Inter Milan, après les contrôles positifs au coronavirus de Stefan de Vrij et Matias Vecino, ne pouvaient pas rejoindre leur sélection nationale lors de la prochaine trêve. Les Diables Rouges ne pourront dès lors pas compter sur leur principale arme offensive, Romelu Lukaku.

Après les absences d'Eden Hazard et Axel Witsel, c'est un nouveau coup dur pour la sélection de Roberto Martinez, qui défiera le Pays de Galles (24/3) et la Biélorussie (30/3) à Louvain. Entre ces deux duels, les Diables se rendront à Prague pour affronter la République tchèque (27/3).

Dans un communiqué, l'Inter précise que l'ATS a suspendu, avec effet immédiat, toutes les activités du club jusqu'au 21 mars. Le match contre Sassuolo prévu samedi n'aura donc pas lieu et tous les internationaux intéristes sont privés de rassemblement. Des nouveaux tests sont prévus le lundi 22 mars avant une éventuelle reprise des activités.

Ce n'est pas la première fois que les Diables sont privés d'un joueur évoluant en Italie. En effet, Dries Mertens avait dû manquer les matches de novembre en raison d'une situation similaire dans son club de Naples.

