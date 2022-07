Les défenseuses Hanna Glas et Emma Kullberg ont été testées positives. Un membre du staff de la sélection suédoise a également le coronavirus.

Deux joueuses de la Suède, prochain adversaire de la Belgique, ont été testées positives au coronavirus à l'Euro de football en Angleterre. Les résultats des tests rapides ont été confirmés par tests PCR, a annoncé mercredi l'association suédoise de football.

Les défenseures Hanna Glas (Bayern Munich) et Emma Kullberg (Brighton) sont touchées. Un membre du staff a également le coronavirus. Tous les trois ont été placés en isolement. Ils pourront réintégrer le groupe dès qu'ils ne présentent plus de symptômes, qu'ils passent un test rapide négatif et qu'ils satisfont aux contrôles de santé internes, a précisé le médecin de l'équipe Houman Ebrahimi.

La Suède, deuxième nation au monde, constitue l'une des favorites de l'Euro. Elle affrontera vendredi à 21h00 les Red Flames en quart de finale, les Belges ayant survécu pour la première fois de leur histoire à la phase de groupes.

