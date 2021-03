Il est doucement mais sûrement en train de devenir l'une des plus grosses déceptions du Real Madrid. Alors qu'il retrouvait le terrain samedi face à Elche, Eden Hazard vient d'être annoncé absent du groupe pour le huitième de finale retour de C1 contre l'Atalanta, demain soir. Encore un grand rendez-vous manqué, qui en entrainera un autre?

Le temps commence à être long pour les amateurs de football. Le plaisir de voir ses crochets, ses raids solitaires et ses célébrations se perd. Et seul YouTube peut nous permettre cette nostalgie. Personne ne s'imaginait une telle situation à l'été 2019, lorsque Eden Hazard signe au Real Madrid.

Le Belge vient de sortir d'une saison pleine avec Chelsea, 16 buts et 15 passes décisives en 37 matchs, sa meilleure saison individuelle avec le club londonien. On s'attendait alors à voir le mélange parfait entre lui, son club de rêve et Zidane, son entraineur et idole de jeunesse. Mais le fait est qu'Eden a disputé moins de matchs en deux saisons au Real, que lors de sa dernière avec Chelsea, soit 36 matchs pour la Casa Blanca toutes compétitions confondues, pour un total de 2 191 minutes.

Il faisait preuve d'une étonnante régularité

Cette fréquence d'absence était pourtant rarissime jusque-là, dans sa carrière. À part lors de sa toute première saison professionnelle, en 2007-2008, Eden Hazard n'a jamais disputé moins de 30 matchs par saison. Que ça soit au LOSC, comme à Chelsea. Le natif de La Louvière était digne d'une régularité sans appel. Mais depuis son arrivée en Espagne, il enchaine les galères. À peine il se remet d'une blessure, qu'il rechute aussitôt, ou presque. En réalité, les blessures d'Eden n'ont pas commencé au Real Madrid; elles étaient aussi là à Chelsea, mais elles intervenaient de manière espacée et ne lui ont jamais fait manquer plus de 5 matchs consécutifs.

Voici la liste de ses blessures à Chelsea :

18/19 Blessure à la malléole 25 nov. 2018 1 déc. 2018 - 6 jours 1 match manqué

18/19 Problèmes à la cuisse 21 oct. 2018 2 nov. 2018 - 12 jours 3 matchs manqués

16/17 Blessure à la cheville 5 juin 2017 24 août 2017 - 80 jours 3 matchs manqués

16/17 Tension du mollet 16 mars 2017 30 mars 2017 - 14 jours 1 match manqué

16/17 Coup 12 déc. 2016 15 déc. 2016 3 jours 1 match manqué

15/16 Problèmes à la hanche 10 mars 2016 21 avr. 2016 - 42 jours 5 matchs manqués

15/16 Blessure mineure 4 janv. 2016 18 janv. 2016 - 14 jours 3 matchs manqués

15/16 Blessure mineure 14 déc. 2015 21 déc. 2015 - 7 jours 2 matchs manqués

12/13 Claquage tendineux 13 mai 2013 30 mai 2013 - 17 jours 2 matchs manqués

Et là, celles subies au Real Madrid :

20/21 Lésion musculaire au psoas droit 15 févr. 2021 - Indisponibilité encore inconnue

20/21 Blessure musculaire 3 févr. 2021 12 mars 2021 - 37 jours 7 matchs manqués

20/21 Blessure musculaire 28 nov. 2020 28 déc. 2020 - 30 jours 8 matchs manqués

20/21 Coronavirus 7 nov. 2020 20 nov. 2020 - 13 jours 1 match manqué

20/21 Blessure musculaire 30 sept. 2020 27 oct. 2020 - 27 jours 6 matchs manqués

20/21 Blessure 1 sept. 2020 28 sept. 2020 - 27 jours 2 matchs manqués

19/20 Coup 29 juin 2020 9 juil. 2020 - 10 jours 2 matchs manqués

19/20 Fissure du péroné 23 févr. 2020 9 mai 2020 - 76 jours 3 matchs manqués

19/20 Fêlure au pied 5 déc. 2019 10 févr. 2020 - 67 jours 17 matchs manqués

19/20 Contusion dans le genou 27 nov. 2019 5 déc. 2019 - 8 jours 1 match manqué

19/20 Claquage tendineux 16 août 2019 10 sept. 2019 - 25 jours 3 matchs manqués

Total de son indisponibilité au Real : 320 jours - 50 matchs manqués

Beaucoup d'attentes sur lui

Il y a une grande différence dans la rapidité de récupération de ses blessures. Fait alarmant, Eden Hazard s'est plus blessé en deux ans au Real, que sur tout sa carrière jusque-là. La question que tout le monde se pose, est donc : Eden retrouvera-t-il son meilleur niveau un jour ? Mais surtout, sera-t-il opérationnel pour l'Euro, et si oui, dans quelle forme ? Pendant ce temps, quelqu'un commence à grincer des dents depuis un moment du côté de Madrid. Non, pas Zidane, qui le soutien coûte que coûte, et qui a trouvé d'autres alternatives pour compenser l'absence du Belge. Mais plutôt le président, Florentino Perez, qui a déboursé 115M d'euros pour l'arracher de Chelsea. Sa valeur était alors estimée à 150M, et aujourd'hui, elle est trois fois plus basse. Dans un club comme le Real, où les stars doivent être à 100%, Eden Hazard risque de passer à la trappe. Alors, il est temps, reviens-nous vite, Eden.

Vincent Attardo (st.)

