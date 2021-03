Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Eden Hazard mardi soir (21h) lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Dans la foulée de l'entraînement, Zinédine Zidane a annoncé en conférence de presse que le capitaine des Diables Rouges était blessé.

"Après les tests effectués ce lundi sur Eden Hazard, une lésion musculaire au psoas droit a été diagnostiquée", a écrit le Real Madrid dans un communiqué après la conférence de presse de Zidane, sans préciser la durée de l'absence du Belge.

"Il n'est pas en position d'être avec nous maintenant", a expliqué le technicien français. "Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. C'est un joueur qui n'a jamais, ou très peu, été blessé dans sa carrière. C'est une nouvelle situation pour lui. Nous sommes derrière lui et nous voulons qu'il se sente bien."

"Je demande aux fans d'être patients. Nous savons tous quel genre de joueur il est. Tout le monde veut le voir sur le terrain mais nous devons être patients et attendre. Tôt ou tard, il sera là", a ajouté 'ZZ'.

Lui aussi présent en conférence de presse, Karim Benzema a évoqué le cas de son équipier. "Eden est triste car il veut nous montrer qu'il est un vrai joueur du top niveau. Il n'a pas eu de chance depuis son arrivée ici à Madrid. C'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses, j'espère qu'il sera de retour bientôt."

Absent de l'entraînement lundi matin, Eden Hazard est donc victime d'une nouvelle rechute cette saison. Le Brainois avait pourtant disputé un quart d'heure du match remporté par les siens contre Elche (2-1) samedi, son premier match depuis fin janvier et une blessure musculaire à la cuisse gauche. Il n'a joué que 14 matches (3 buts) cette saison avec les Merengues.

Le Real Madrid, vainqueur 0-1 contre la Dea à l'aller, est en ballotage favorable pour se qualifier pour les quarts de finale.

Cette blessure arrive aussi au mauvais moment pour Roberto Martinez, car les Diables Rouges vont entamer leur campagne qualificative pour le Mondial 2022 à la fin du mois. Ils défieront le Pays de Galles (24/03) et la Biélorussie (30/3) à Louvain ainsi que la République tchèque à Prague (27/03) lors de cette première trêve internationale en 2021. Le sélectionneur fédéral dévoilera sa sélection vendredi.

Photos de l'entrainement

