Le mercato de tous les mouvements se poursuit. Outre le départ d'Mbappé vers le Real, on devrait sans doute avoir droit à celui de CR7 chez le rival du club où il a évolué en Angleterre. Tout ça après l'arrivée de Messi au PSG.

Cristiano Ronaldo, donné partant pour Manchester City, n'a pas pris part vendredi matin à l'entraînement de la Juventus Turin, reparti après un passage express au centre sportif du club transalpin, selon des informations des médias italiens confirmées par le club.

La star portugaise a quitté le centre peu avant 11h00, à l'heure où débutait l'entraînement des Bianconeri qui rencontrent samedi Empoli lors de la 2e journée de Serie A, selon Sky Sport et Mediaset. CR7, que la presse sportive italienne donne partant pour City à quelques jours de la clôture du mercato mardi soir, était arrivé un peu plus d'une heure auparavant.

Cristiano Ronaldo, arrivé en 2018 dans la capitale piémontaise, est sous contrat pour un an encore avec la Juventus. Lors d'une réunion organisée jeudi à Turin avec son agent, Jorge Mendes, la Juve aurait accepté l'idée d'un départ de la star mais à condition de toucher une indemnité de transfert de la part de Manchester City, selon plusieurs médias. Aucune offre formelle n'aurait toutefois encore été soumise.

Cristiano Ronaldo, donné partant pour Manchester City, n'a pas pris part vendredi matin à l'entraînement de la Juventus Turin, reparti après un passage express au centre sportif du club transalpin, selon des informations des médias italiens confirmées par le club. La star portugaise a quitté le centre peu avant 11h00, à l'heure où débutait l'entraînement des Bianconeri qui rencontrent samedi Empoli lors de la 2e journée de Serie A, selon Sky Sport et Mediaset. CR7, que la presse sportive italienne donne partant pour City à quelques jours de la clôture du mercato mardi soir, était arrivé un peu plus d'une heure auparavant. Cristiano Ronaldo, arrivé en 2018 dans la capitale piémontaise, est sous contrat pour un an encore avec la Juventus. Lors d'une réunion organisée jeudi à Turin avec son agent, Jorge Mendes, la Juve aurait accepté l'idée d'un départ de la star mais à condition de toucher une indemnité de transfert de la part de Manchester City, selon plusieurs médias. Aucune offre formelle n'aurait toutefois encore été soumise.