Après une manche aller très disputée, Bayern Munich - RB Salzburg sera un match plus qu'intéressant à suivre lors des duels retour des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Salzbourg, qui est connu pour sortir de nombreux jeunes talents depuis des années, possède déjà quelques pépites susceptibles de faire les yeux doux aux grosses cylindrées du Vieux Continent. Qui sont les nouveaux Haaland et Mané des champions d'Autriche ?

Karim Adeyemi

Le natif de Munich, qui n'est situé pas si loin de Salzbourg, est la pièce maîtresse de l'équipe championne d'Autriche. Avec 15 buts en 21 matches de championnat cette saison, rien ne peut arrêter l'attaquant allemand d'origine nigériane. Il est quasiment acquis qu'Adeyemi quittera l'Autriche cet été. Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund lui font les yeux doux et le club teuton serait déjà en pourparlers avec les Autrichiens. C'est lui qui disposerait des meilleures chances pour acquérir cet attaquant véloce. Salzbourg veut remplir ses caisses et ne devrait pas laisser partir son talent de 20 ans pour moins de 35 millions. Dortmund semble prêt à payer ce prix et il y a de fortes chances qu'après Erling Haaland en janvier 2020, un nouveau talent ailé de Salzbourg déménage du côté du Signal Iduna Park.

Karim Adeyemi © iStock

Brenden Aaronson

Après deux saisons en MLS du côté de Philadelphia Union, Brenden Aaronson a traversé l'océan Atlantique pour poser ses valises dans la cité de Mozart en janvier 2020. L'international américain de 21 ans a déjà fait forte impression et s'est montré très actif lors du match aller des 1/8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Il a délivré la passe décisive sur le 1-0 et s'est créé cinq autres occasions. Un seul joueur plus jeune que lui s'était procuré autant de possibilités dans un match à élimination directe de la Champions League. Il s'agit ni plus ni moins que de Lionel Messi le 18 février 2008 contre le Celtic Glasgow. Une bien belle référence qui a sans doute fait tiquer les candidats acheteurs. Certes des noms moins prestigieux que pour Adeyemi à l'exception de l'AC Milan, mais de beaux tremplins pour ce milieu de terrain prometteur mais qui doit certainement encore progresser un peu avant de faire le grand saut vers le top européen.

Brenden Aaronson © iStock

Junior Adamu

Il a été recruté par Salzbourg à l'âge de 12 ans et a rejoint ensuite le club satellite du FC Liefering, qui évolue en deuxième division autrichienne, en 2017. L'attaquant y a marqué facilement et en 2020, il est retourné au sein de la maison mère de Salzbourg.

L'attaquant n'y est pas devenu titulaire, mais il a déjà marqué 5 fois toutes compétitions confondues cette saison. La semaine dernière, il a surtout marqué son premier but en Ligue des champions. C'était un but important (avec l'assist d'Aaronson) contre un adversaire de prestige, le Bayern Munich, qui permet donc à ce match retour dans la cité de Mozart de conserver tout son intérêt. Comme ces petits camarades, Adamu est tenu à l'oeil par de nombreux clubs étrangers comme l'AS Monaco de Philippe Clement ou Southampton. Reste à voit si l'Autrichien est déjà prêt à sauter le pas.

Junior Adamu, buteur contre le Bayern Munich, au match aller. © iStock

Luka Sucic

Tout comme Junior Adamu, Luka Sucic est passé par le FC Liefering pendant un certain temps. En janvier 2020, il a effectue ses débuts officiels avec Salzbourg et il a immédiatement réussi à marquer. Depuis lors, le milieu de terrain central de 19 ans est devenu une valeur sûre et ses solides performances ne sont pas passées inaperçues. L'AC Milan aimerait bien voir ce grand talent croate rejoindre la Serie A dans un futur proche.

Luka Sucic © iStock

