L'attaquant polonais, meilleur artificier de Pro League sous les couleurs d'Anderlecht, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une option pour les prochaines années.

Quelques jours après la rupture de son contrat avec le club de Serie A italienne de Udinese, l'attaquant polonais Lukasz Teodorczyk, 30 ans, a trouvé un nouvel employeur. L'ancien joueur d'Anderlecht (2016-2018) et du Sporting Charleroi (2020-2021) a signé mardi un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour plusieurs années, à Vicenza, l'actuelle équipe lanterne rouge de la Serie B (2e division).

Udinese a transféré Teodorczyk d'Anderlecht durant l'été 2018. Il n'a jamais réussi à s'imposer au sein de l'élite italienne. Il n'y a inscrit qu'un but et donné une passe décisive en 32 matchs. Cette saison, il n'a pas joué un seul match. L'année dernière, Udinese a prêté Teodorczyk pour une saison à Charleroi. Là encore, son impact a été limité avec un seul but à son compteur en dix-sept matchs. Vicenza compte actuellement 7 points après 17 rencontres et occupe la 20e et dernière place du championnat de Serie B.

