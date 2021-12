L'attaquant polonais, meilleur buteur de notre compétition en 2016-17 sous les couleurs d'Anderlecht, est désormais un homme libre.

Udinese a résilié le contrat de Lukasz Teodorczyk. L'ancien joueur d'Anderlecht (2016-2018) et du Sporting de Charleroi (2020-2021) est donc libre. Il fut meilleur buteur de la compétition belge lors de la saison 2016-17 lors de son passage en mauve.

Udinese avait transféré l'attaquant d'Anderlecht en 2018 en échange de 3,5 millions d'euros, mais il n'a jamais réussi à s'imposer au sein du club de Serie A. Lors de son passage dans le Frioul, il n'a marqué qu'un seul petit but et délivré un seul assist en 32 rencontres. Cette saison, il n'a pas joué une seule minute après être revenu d'un prêt à Charleroi qui n'avait pas été très concluant. Le Polonais n'avait trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise en 17 matches. Un impact bien limité pour un garçon qui avait pourtant brillé sous nos latitudes.

Udinese a résilié le contrat de Lukasz Teodorczyk. L'ancien joueur d'Anderlecht (2016-2018) et du Sporting de Charleroi (2020-2021) est donc libre. Il fut meilleur buteur de la compétition belge lors de la saison 2016-17 lors de son passage en mauve.Udinese avait transféré l'attaquant d'Anderlecht en 2018 en échange de 3,5 millions d'euros, mais il n'a jamais réussi à s'imposer au sein du club de Serie A. Lors de son passage dans le Frioul, il n'a marqué qu'un seul petit but et délivré un seul assist en 32 rencontres. Cette saison, il n'a pas joué une seule minute après être revenu d'un prêt à Charleroi qui n'avait pas été très concluant. Le Polonais n'avait trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise en 17 matches. Un impact bien limité pour un garçon qui avait pourtant brillé sous nos latitudes.