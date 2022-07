L'Autrichien avait chuté avec Daniel Oss à cause d'un spectateur. Il souffre d'une fracture du bassin, de la clavicule et des vertèbres, ainsi que d'un léger pneumothorax.

Victime d'une lourde chute mercredi au Tour de France, Michael Gogl a avoué être "heureux de pouvoir bouger ses jambes et d'écrire des messages". L'Autrichien a en effet donné de ses nouvelles vendredi sur les réseaux sociaux de sa formation au lendemain de son transfert à l'hôpital à Herentals.

Michael Gogl avait été emmené à l'hôpital de Valenciennes après sa chute mercredi dans les zones pavées de la 5e étape de la Grande Boucle. Il a confirmé souffrir d'une "fracture du bassin, de la clavicule et à des vertèbres ainsi que d'un léger pneumothorax. Pour le reste, je suis heureux de pouvoir bouger mes jambes et de vous écrire tout ça aujourd'hui."

La raison de l'abandon de Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) : l'Autrichien a été impliqué dans une chute dans le secteur 3, où Daniel Oss a percuté un spectateur sur le bord de la route. #TDF2022

Michael Gogl, 28 ans, passera encore des examens supplémentaires à Herentals avant de prendre les décisions nécessaires à sa revalidation. L'Autrichien a été le premier abandon du Tour cette année avec l'Australien Jack Haig (Bahrain-Victorious), troisième de la dernière Vuelta, et qui souffre lui d'une plaie au coude gauche et d'érosions importantes sur l'ensemble du dos.

