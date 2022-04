Si le champion de Belgique devait renoncer au Tour des Flandres, il serait remplacé par le néo-professionnel Mick van Dijke.

"Nous attendons toujours la décision finale de la direction de l'équipe et du personnel médical pour savoir si Wout peut participer ou non", a déclaré vendredi le porte-parole de la Jumbo-Visma, Ard Bierens, en donnant des nouvelles de Wout Van Aert, malade, et incertain en vue de la 106e édition du Tour des Flandres dimanche. "Cette décision n'a pas été prise pour l'instant. Et il est difficile de dire quand cela se produira. Il n'est pas nécessaire de précipiter cette décision", a-t-il ajouté.

Van Aert, qui n'était pas présent face à la presse vendredi, reste pour l'instant chez lui à Herentals. S'il n'est pas au départ du Tour des Flandres, il sera remplacé par le néo-professionnel néerlandais Mick van Dijke. Les six autres coureurs de Jumbo-Visma au départ sont Tiesj Benoot, le Français Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck, l'Italien Edoardo Affini ainsi que les Néerlandais Timo Roosen et Mike Teunissen.

