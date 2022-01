La première, malade (mais pas du covid), n'a pas effectué le déplacement aux Etats-Unis alors que la seconde a été contrôlée positive au covid. Mais les Néerlandaises pourront toujours compter sur Lucinda Brand et Marianne Vos.

Denise Betsema ne participera pas aux Championnats du monde de cyclocross, prévus ce weekend à Fayetteville. Malade, la Néerlandaise n'a pas effectué vers les États-Unis, a annoncé mardi son équipe Pauwels Sauzen-Bingoal. La délégation "oranje" devra aussi se passer d'Annemarie Worst, positive au coronavirus, a annoncé la KNWU, la fédération néerlandaise de cyclisme.

Betsema, 29 ans et médaillée de bronze en 2021 à Ostende, est tombée sérieusement malade lundi, a expliqué sa formation en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une infection au coronavirus. En concertation avec son équipe, la Néerlandaise, fiévreuse, a décidé de ne pas traverser l'Atlantique. "C'est aussi un choix pris par respect pour les autres Néerlandaises présentes sur ce vol, mais aussi à cause du décalage horaire et du délai, trop court que pour être en forme samedi au départ de la course", a expliqué Tom De Kort.

"Voir Denise tomber malade lundi explique aussi son résultat décevant enregistré à Hoogerheide", a ponctué le directeur de l'équipe belge, en référence à la 8e place acquise dimanche lors de la dernière manche de la Coupe du monde.

Worst, double vice-championne du monde en titre, a été testée positive au coronavirus et a donc aussi été privée de voyage. Le sélectionneur néerlandais Gerben de Knegt s'attendait à ce genre de scénario mais s'est dit désolé pour Annemarie Worst. "Nous avions et avons toujours plusieurs leaders chez les dames mais je comptais évidemment sur Annemarie et Denise pour se mêler à la lutte pour le podium. Leurs absences constituent un coup dur pou nous."

