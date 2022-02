Le Tchèque Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) a remporté la 6e étape d'une course dont le leader reste Tadej Pogacar. L'équipe Gazprom avait d'ailleurs placé trois hommes dans cette échappée matinale qui a pu arriver au bout. Une victoire dans un contexte plus que tendu.

Le Tchèque Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) a remporté la 6e et avant-dernière étape du Tour des Emirats arabes unis, disputée vendredi sur n parcours de 180 km autour du site de l'Exposition universelle 2020 de Dubaï.

Membre de l'échappée matinale, qui est allée au bout, Vacek a devancé le Français Paul Lapeira (AG2R-Citroën) et le Russe Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo), décrochant à 19 ans sa première victoire dans le peloton professionnel.

L'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani) et le Russe Pavel Kochetkov (Gazprom-RusVelo) complètent le top 5, tandis que Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a réglé le sprint pour la 6e place à 15 secondes du vainqueur. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé son maillot de leader à la veille de la dernière journée.

Au général, le Slovène, vainqueur sortant, compte 4 secondes d'avance sur l'Italien Filipo Ganna (INEOS Grenadiers) et 14 sur le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).

Le Tchèque Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) a remporté la 6e et avant-dernière étape du Tour des Emirats arabes unis, disputée vendredi sur n parcours de 180 km autour du site de l'Exposition universelle 2020 de Dubaï. Membre de l'échappée matinale, qui est allée au bout, Vacek a devancé le Français Paul Lapeira (AG2R-Citroën) et le Russe Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo), décrochant à 19 ans sa première victoire dans le peloton professionnel. L'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani) et le Russe Pavel Kochetkov (Gazprom-RusVelo) complètent le top 5, tandis que Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a réglé le sprint pour la 6e place à 15 secondes du vainqueur. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé son maillot de leader à la veille de la dernière journée. Au général, le Slovène, vainqueur sortant, compte 4 secondes d'avance sur l'Italien Filipo Ganna (INEOS Grenadiers) et 14 sur le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).