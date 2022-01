Ce nouveau classement devrait lui ouvrir la porte de tournois plus importants en 2022.

Au lendemain de sa victoire à l'Abou Dhabi Championship, Thomas Pieters passe de la 69e à la 31e place au classement mondial de golf publié lundi. Un classement qui devrait lui ouvrir la porte de tournois plus importants en 2022.

L'Anversois avait atteint le meilleur classement de sa carrière en atteignant le 23e rang en 2017. Thomas Pieters, 29 ans, a décroché dimanche son 6e titre sur le circuit européen en remportant l'Abou Dhabi Championship, doté de 8 millions de dollars. Il avait auparavant remporté le Masters de République tchèque (2015, 2019), le KLM Open (2015), le Made in Denmark (2016) et le Masters du Portugal fin de la saison 2021. En 2018, il avait aussi remporté la Coupe du monde de golf avec Thomas Detry.

Thomas Detry, 53e aux Emirats arabes unis, perd lui 7 places et se retrouve 105e mondial. Nicolas Colsaerts est 443e. Engagés sur le Challenge Tour, Kristof Ulenaers et Christopher Mivis pointent aux 410e et 683e rangs, eux qui lanceront leur saison en février. L'Espagnol Jon Rahm reste N.1 mondial. Les Américains Colin Morikawa et Patrick Cantlay complètent le trio de tête.

Au lendemain de sa victoire à l'Abou Dhabi Championship, Thomas Pieters passe de la 69e à la 31e place au classement mondial de golf publié lundi. Un classement qui devrait lui ouvrir la porte de tournois plus importants en 2022. L'Anversois avait atteint le meilleur classement de sa carrière en atteignant le 23e rang en 2017. Thomas Pieters, 29 ans, a décroché dimanche son 6e titre sur le circuit européen en remportant l'Abou Dhabi Championship, doté de 8 millions de dollars. Il avait auparavant remporté le Masters de République tchèque (2015, 2019), le KLM Open (2015), le Made in Denmark (2016) et le Masters du Portugal fin de la saison 2021. En 2018, il avait aussi remporté la Coupe du monde de golf avec Thomas Detry. Thomas Detry, 53e aux Emirats arabes unis, perd lui 7 places et se retrouve 105e mondial. Nicolas Colsaerts est 443e. Engagés sur le Challenge Tour, Kristof Ulenaers et Christopher Mivis pointent aux 410e et 683e rangs, eux qui lanceront leur saison en février. L'Espagnol Jon Rahm reste N.1 mondial. Les Américains Colin Morikawa et Patrick Cantlay complètent le trio de tête.