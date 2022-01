Il espère que son corps répondra au traitement et on ne sait pas si cela sera efficace dans les semaines, voire les mois qui vont suivre.

Nicolas Colsaerts a annoncé souffrir d'une maladie rénale rare. Le golfeur bruxellois, 39 ans, s'en est expliqué sur les réseaux sociaux lundi, de son lit d'hôpital à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

"J'ai consulté mon médecin pour lui parler de mes chevilles enflées, mais ce jour-là j'ai été directement hospitalisé parce que l'on a vu que j'avais de l'eau dans l'un de mes poumons", a expliqué Nicolas Colsaerts. "Il n'y avait pas encore de diagnostic et ce fut l'un des jours les plus effrayants de ma vie. J'ai regardé ma femme dans les yeux et j'ai dit que je n'étais pas prêt à partir."

Le Bruxellois poursuit en expliquant qu'une semaine plus tard, il a été diagnostiqué d'une maladie rare des reins, une maladie auto-immune appelée glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM). "Mon corps est attaqué par mes reins ce qui provoque, notamment une perte sévère de protéines", a ajouté Nicolas Colsaerts sous traitement (infusion de Rituximab).

"Nous devons espérer que mon corps réponde au traitement et on ne sait pas si cela sera efficace dans les semaines, voire les mois qui vont suivre." Nicolas Colsaerts remercie ensuite les médecins et le DP World Tour (ex-European Tour) pour son soutien.

Il disputait le World Tour Championship à Dubaï mi-novembre.

Nicolas Colsaerts a annoncé souffrir d'une maladie rénale rare. Le golfeur bruxellois, 39 ans, s'en est expliqué sur les réseaux sociaux lundi, de son lit d'hôpital à Dubaï, aux Emirats arabes unis."J'ai consulté mon médecin pour lui parler de mes chevilles enflées, mais ce jour-là j'ai été directement hospitalisé parce que l'on a vu que j'avais de l'eau dans l'un de mes poumons", a expliqué Nicolas Colsaerts. "Il n'y avait pas encore de diagnostic et ce fut l'un des jours les plus effrayants de ma vie. J'ai regardé ma femme dans les yeux et j'ai dit que je n'étais pas prêt à partir." Le Bruxellois poursuit en expliquant qu'une semaine plus tard, il a été diagnostiqué d'une maladie rare des reins, une maladie auto-immune appelée glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM). "Mon corps est attaqué par mes reins ce qui provoque, notamment une perte sévère de protéines", a ajouté Nicolas Colsaerts sous traitement (infusion de Rituximab). "Nous devons espérer que mon corps réponde au traitement et on ne sait pas si cela sera efficace dans les semaines, voire les mois qui vont suivre." Nicolas Colsaerts remercie ensuite les médecins et le DP World Tour (ex-European Tour) pour son soutien. Il disputait le World Tour Championship à Dubaï mi-novembre.