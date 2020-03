Le Comité International Olympique (CIO) et le Comité organisateur des JO de Tokyo, ont confirmé lundi les nouvelles dates des Jeux Olympiques. Les Jeux auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021.

La presse japonaise avait annoncé plus tôt dans la journée un accord entre le CIO, le Comité International Olympique et les organisateurs de Tokyo pour ces nouvelles dates.

Le CIO et le Comité d'organisation des JO ont confirmé officiellement l'information lundi. Pour la première fois de leur histoire, les Jeux Olympiques ont été reportés en raison de la crise du coronavirus.

Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, les JO auront lieu un an, pratiquement jour pour jour, plus tard que prévu, du 23 juillet au 8 août 2021. Les Jeux Paralympiques sont reprogrammés, eux, du 24 août au 5 septembre 2021.

