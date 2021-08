La course s'annonce relevé puisque 5 autres finalistes de la course olympique seront présents au stade roi Baudouin le 3 septembre prochain.

Le détenteur du record du monde du 400m haies, le Norvégien Karsten Warholm, 25 ans, sera au Memorial Van Damme le 3 septembre prochain, ont annoncé lundi les organisateurs de cette avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme.

Champion du monde à Londres en 2017 et à Doha 2019, champion d'Europe à Berlin en 2018, Karsten Warhlom avait amélioré de 76/100es son record du monde du 400m haies los de son titre olympique à Tokyo en 45.94.

Warholm détient le record du monde depuis le 1er juillet, date à laquelle il a amélioré de 8 centièmes à Oslo le record de Kevin Young qui remontait à près de 30 ans.

Le Brésilien Alison dos Santos, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, et quatre autres finalistes à Tokyo seront aussi de la partie au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Kyron McMaster (4e de la finale à Toko, îles vierges britanniques), le Qatari Abderrahman Samba (5e), l'athlète turc Yasmani Copello (6e) et l'Estonien Rasmus Magi (7e) sont en effet annoncés au Memorial Van Damme.

