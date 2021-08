Karsten Warholm a remporté le titre olympique du 400m haies en pulvérisant son record du monde, mardi, aux Jeux de Tokyo. Le Norvégien s'est imposé en 45.94, améliorant de 76 centièmes la marque qu'il avait établie le 1er juillet dernier à Oslo.

Karsten Warholm a devancé l'Américain Rai Benjamin (46.17) au terme d'une finale palpitante. Le Brésilien Alison dos Santos (46.72) a décroché le bronze. La course, partie sur un rythme effréné avec un départ phénoménal de Warholm, a été la plus rapide de l'histoire. Benjamin a cru pouvoir arriver à la hauteur du Norvégien à 50 m de l'arrivée, mais Warholm s'est arraché pour maintenir son avance et couper la ligne en vainqueur. Il confirme ainsi sa mainmise totale sur le 400 m haies. Double champion du monde en 2017 et 2019, le Norvégien (25 ans) a désormais tout gagné sur cette épreuve puisqu'il possède également le titre européen (2018). Il s'était aussi imposé lors de l'Euro en salle à Glasgow en 2019 sur le 400 m plat. Le 1er juillet, Warholm, 25 ans, avait fait tomber le mythique record du monde de Kevin Young (46.78), qui datait des Jeux de Barcelone 1992.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_400m-haies-finale-hommes?id=2797234&jwsource=cl

