La Belge a terminé quatrième d'une finale remportée par la Sud-Coréenne Minjeong Choi.

Hanne Desmet a terminé à la quatrième place de la finale du 1.500 m en shorttrack des Jeux Olympiques de Pékin mercredi en Chine. La médaille d'or est revenue à la Sud-Coréenne Minjeong Choi.

Deuxième de son quart de finale puis de sa demi-finale, deux fois derrière son amie et partenaire d'entraînement la Néerlandaise Suzanne Schulting, Desmet a dû se contenter de la quatrième place en 2:18.711, faisant tomber son record de Belgique qu'elle avait déjà battu en quarts de finale (2:18.931). Le titre olympique est revenu à la Sud-Coréenne Minjeong Choi en 2:17.789 devant l'Italienne Arianna Fontana (2:17.862) et Suzanne Schulting (2:17.865) qui remportent respectivement l'argent et le bronze.

Choi renouvelle donc son titre conquis à Pyeongchang en 2018. Vendredi dernier, Desmet avait offert une première médaille à la Belgique sur ces Jeux Olympiques de Pékin en remportant la médaille de bronze sur 1.000 m. Il s'agissait de la septième médaille de l'histoire de la Belgique dans les Jeux Olympiques d'hiver.

Hanne Desmet a terminé à la quatrième place de la finale du 1.500 m en shorttrack des Jeux Olympiques de Pékin mercredi en Chine. La médaille d'or est revenue à la Sud-Coréenne Minjeong Choi. Deuxième de son quart de finale puis de sa demi-finale, deux fois derrière son amie et partenaire d'entraînement la Néerlandaise Suzanne Schulting, Desmet a dû se contenter de la quatrième place en 2:18.711, faisant tomber son record de Belgique qu'elle avait déjà battu en quarts de finale (2:18.931). Le titre olympique est revenu à la Sud-Coréenne Minjeong Choi en 2:17.789 devant l'Italienne Arianna Fontana (2:17.862) et Suzanne Schulting (2:17.865) qui remportent respectivement l'argent et le bronze. Choi renouvelle donc son titre conquis à Pyeongchang en 2018. Vendredi dernier, Desmet avait offert une première médaille à la Belgique sur ces Jeux Olympiques de Pékin en remportant la médaille de bronze sur 1.000 m. Il s'agissait de la septième médaille de l'histoire de la Belgique dans les Jeux Olympiques d'hiver.