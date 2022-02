Voici quelques semaines, Knack avait interrogé la jeune femme en compagnie de son frère Stijn. Morceaux choisis d'une médaillée de bronze qui avait été victime d'une commotion cérébrale en août dernier.

Comment avez-vous commencé le shorttrack ?

Stijn Desmet :"Nous avons de la famille qui a vécu au Canada. Ils parlaient toujours de patinage avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Là-bas, c'est une activité familiale typique. C'est ainsi que nous passions souvent nos journées libres à la patinoire de Leest, près de Malines. J'aimais vraiment le patinage : la vitesse, les sauts sur la glace... Ma mère a découvert qu'il y avait un club de shorttrack à Wilrijk. Je ne connaissais pas ce sport, mais j'ai eu le coup de foudre."Hanne Desmet :"J'avais l'habitude de faire de la gymnastique, mais je me suis laissée emporter par l'enthousiasme de Stijn. Il avait 10 ans quand il a commencé à faire du shorttrack, j'en avais 12. J'ai donc commencé assez tard. Ici, à Heerenveen, les spécialistes voient immédiatement que nous n'avons pas grandi sur la glace comme les Frisons."

Stijn :"En 2012, Pieter Gysel (ex-shorttracker et actuel entraîneur national, ndlr) a réuni un groupe d'adolescents autour de lui avec l'espoir de les amener un jour aux Jeux olympiques. Ce projet a reçu une subvention de Sport Vlaanderen. Nous avons tous déménagé à Hasselt. La quasi-totalité de ce groupe est encore active, mais seules Hanne et moi sommes allées aux Jeux."

Tout est possible dans une discipline comme le shorttrack. Vous pourriez bien tous les deux remporer l'or non ?

Stijn : "C'est certainement possible, mais nous devons être honnêtes : certains concurrents sont plus avancés. Nous avons besoin d'un peu plus de chance que les autres. Nous sommes au sommet depuis un certain temps maintenant et vous savez quels patineurs arrivent généralement en tête. Mais aux Jeux, tout le monde part de zéro."

Les Jeux sont aussi importants que tous les autres tournois réunis ?

Stijn : "En fait, ils le sont. C'est effrayant, mais c'est aussi cool."

Hanne : "Cela fait huit ans que nous attendons avec impatience de prendre part aux Jeux d'hiver de 2022. Nous aurions aimé nous préparer encore mieux, mais oui, c'est ce que c'est."

Une commotion cérébrale pour Hanne Desmet en août 2021

Parlez-nous maintenant de votre stage catastrophique à Courmayeur, en Italie, en août 2021. Que s'est-il passé ?

Stijn : "Une accumulation de malchance. Lors de la toute première séance d'entraînement, un autre patineur m'a fait tomber au milieu d'un virage. Mon genou avait doublé de volume. Le cartilage a été endommagé et mon ménisque a été touché."

Hanne : "Mon accident n'est que de ma faute. J'ai marché sur un bloc qui marquait le bord de la piste. Je suis tombé sur le tapis et je me suis cogné la tête. Cela ne semblait pas grave, mais quelques semaines plus tard, je me sentais mal. Une commotion cérébrale est une blessure imprévisible et ennuyeuse. Vous devez juste attendre et espérer que ça s'améliore."

La tactique est importante pour Hanne Desmet. © iStock

Cette blessure vous gêne-t-elle encore pendant la compétition ?

Hanne :"Pas tant que ça, parce que vous êtes tellement concentré. Les courses sont finalement les moments où ma commotion cérébrale me dérange le moins. Mais avec la succession des courses, cela peut être un problème. J'ai de la chance que, à cause de la crise sanitaire, il n'y ait pas de public aux Jeux olympiques. Le bruit et les stimuli me fatiguent beaucoup plus. J'ai de bons et de mauvais jours."

Stijn : "En 2020, j'ai patiné pendant quatre mois avec un poignet cassé. C'était une belle blessure quand j'y repense. Un genou sensible vous gêne dans tout ce que vous faites. La douleur n'est pas trop forte, mais si je m'entraîne trop fort, tout gonfle. J'ai dû réduire mon programme, ce qui n'est pas idéal dans la perspective des Jeux."

À Pékin, vous allez concourir sur le 500, le 1000 et le 1500 mètres. Quelle distance préférez-vous ?

Hanne : "Les 500 mètres signifient une course tendue du début à la fin. C'est la distance la plus difficile et la moins tactique des trois. Les accidents sont moins fréquents. Avec ma mauvaise préparation, je ne pourrai probablement pas concourir pour les médailles dans le 500m. J'ai plus de chances dans les courses où tout se joue au sprint final, notamment sur le 1500m."

Stijn :"Le 1500 se dispute avec six ou sept patineurs, le 500 avec quatre ou cinq, selon le stade de la compétition. Cela donne des courses très différentes, car plus il y a de patineurs, plus la nervosité est grande. Normalement, je n'ai pas de préférence, mais à cause de mon genou, je n'ai pas pu m'entraîner beaucoup avec les patins à glace adaptés aux 500 mètres. Je n'attends pas grand-chose de cette distance."

Hanne : "Nous devons faire la différence avec la tactique. Une demi-heure avant la course, nous passons en revue les points forts et points faibles des autres participants avec le coach. Comment la compétition va-t-elle se dérouler et où devons-nous être placés en vue du sprint ? Si l'on s'attend à une course rapide, je me positionne à l'arrière : les patineurs qui prennent la tête finissent par se fatiguer tôt ou tard. "

Lire la suite de cette rencontre avec Hanne et Stijn Desmet dans cet article en néerlandais.

