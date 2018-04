Rochus, Muster et Philippoussis complètent l'affiche du BNP Paribas Fortis Champions

Thomas Muster est connu comme le grand spécialiste de la terre battue dans les années '90. En 1995, l'actuel quinquagénaire autrichien avait parachevé cette domination par un succès à Roland Garros. N.1 mondial en 1996, il compte 44 titres ATP à son palmarès.

Mark Philippoussis, surnommé 'The Scud' en raison de son service, a été finaliste à l'US Open (1998) et Wimbledon (2003). Il a remporté deux fois la Coupe Davis avec l'Australie, en 1999 et 2003, et décroché 11 titres ATP.

Olivier Rochus, du haut de son 1m68, a démontré qu'il ne fallait pas spécialement un service de plomb pour briller dans le monde du tennis. Le Namurois, 24e mondial en 2005, compense par une technique sans faille. Désormais âgé de 37 ans, Rochus a vécu son plus grand moment de gloire en 2004 aux côtés de Xavier Malisse lorsque la paire belge a remporté le double à Roland Garros.

Rochus et Malisse se donneront la réplique le 24 mai à 14h30 lors du match d'ouverture. Le vainqueur jouera le lendemain face à Thomas Muster pour une place en finale le samedi. Le second simple de la journée de jeudi mettra aux prises le Suédois Thomas Enqvist et le Français Henri Leconte. Le vainqueur de ce match sera opposé en demi-finale vendredi à Mark Philippoussis.

Entre les rencontres de simple le jeudi et le vendredi, et après la finale messieurs samedi, un double mixte sera chaque fois organisé. On y retrouvera trois anciennes stars belges, Kim Clijsters, Sabine Appelmans et Dominique Monami, ainsi que l'Américain John McEnroe.