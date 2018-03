John McEnroe jouera à Bruxelles fin mai

Parmi les quarantenaires et plus fans de tennis qui n'a pas rêvé de revoir John McEnroe arpenter un court de tennis ? Cela sera chose possible du 24 au 26 mai lors du BNP Paribas Fortis Champions, un tournoi qui fait partie du ATP Champions Tour. L'occasion de voir si avec les années, le "mauvais" caractère de Big Mac s'est quelques peu atténué au fil des ans. Il n'y aura peut-être pas de raquette cassée ou d'invectives envers l'arbitre cette fois, mais le public espère bien un show à la hauteur du légendaire joueur. Car à 59 ans, l'Américain aux sept titres du Grand Chelem, et qui fut numéro un mondial en simple et en double, n'a rien perdu de son amour du jeu, souligne le communiqué de BNP Paribas Fortis.

"J'évolue dans l'ATP Champions Tour avec beaucoup de plaisir depuis plus de vingt ans déjà ", souligne John McEnroe dans le communiqué. "M'entraîner dur et disputer des matchs me permet de rester en forme et d'être en mesure de faire courir mes anciens vieux rivaux ainsi que les jeunes joueurs du Tour. Je voyage à travers le monde afin de promouvoir notre sport et pour montrer aux fans des quatre coins de la planète que les vieux briscards savent toujours jouer au tennis. Je me réjouis de jouer à nouveau en Belgique, un pays qui a pu fêter de grandes victoires en tennis ces dernières années et qui est connu pour ses fans fantastiques ".

Pour la petite histoire, l'ATP Champions Tour a été créé en 1998, et est un circuit de tournois pour les anciens champions de tennis, dont le nombre de tournois varie chaque année. Et si actuellement on ne connaît pas encore les noms des adversaires que McEnroe devra affronter durant le BNP Paribas Fortis Champions, ils ne devraient pas être des moindres étant donné que qu'il faut remplir au minimum une des trois conditions suivantes pour prétendre y participer : avoir été numéro 1 mondial, ou s'être hissé en finale d'un des tournois de Grand Chelem ou avoir fait partie d'une équipe gagnante de Coupe Davis.

Par contre, BNP Paribas Fortis annonce déjà par voie de communiqué que Kim Clijsters, Dominique Monami et Sabine Appelmans seront également de la partie durant ces quelques jours tennistiques.

Vidéo BNP Paribas Fortis