Les Wheelchair Belgium Lions se rapprochent toujours plus de Tokyo

Après avoir affronté aux championnats d'Europe en série C, qui se disputaient à Brno en Tchéquie, les équipes du Portugal et de la Grèce, l'équipe nationale de basket en chaise s'est mesurée à l'Irlande en demi-finale, pour finalement en découdre avec la République tchèque lors de la finale.

"Nous avons gagné nos matches haut la main, jubile Jacques Wilmus, le manager de l'équipe, avec plus de 40 points d'avance. Sauf en finale, nous avons décroché le titre avec 15 points d'avance, mais nous avons réussi à limiter le meilleur joueur tchèque qui n'a aligné que 11 points alors qu'il en marquait 30 à 40 lors des précédents matches."

Une victoire aux championnats d'Europe que Jacques Wilmus attribue au travail et à l'esprit d'équipe. "On avait une défense en béton armé, mais ce sont surtout le coach (Marc De Vos) et Christophe le capitaine qui ont su fédérer l'équipe autour d'eux. Il y avait une ambiance géniale, que cela soit sur le parquet et même sur le banc. Les plus anciens ont aidé les jeunes ; une équipe soudée et unie, voilà ce qui a fait la différence !"

Un contrat qui a été rempli à plusieurs niveaux, également sur le plan du rapprochement entre basket valide et en chaise. Trois membres de l'AWBB (Association Wallonie-Bruxelles de Basketball), et non des moindres, ont fait le déplacement à Brno afin de soutenir les Wheelchair Belgium Lions lors de la finale. Une belle manière de souligner que le basket valide et en chaise n'est qu'une seule et même famille !

Les prochains défis

Panier après panier, les Wheelchair Belgium Lions se rapprochent donc de leur objectif de participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.

Le prochain objectif pour 2018 est bien entendu le championnat d'Europe, série B cette fois-ci, vu que les Wheelchair Belgium Lions sont montés de classement. Un championnat d'Europe que le manager de l'équipe nationale espère bien organiser ici en Belgique. Prochainement une réunion, avec les différentes instances en France, aura lieu afin de discuter de cette organisation. Actuellement trois villes et commune sont candidates : la commune de Jette (Bruxelles), Charleroi et Spa.

Trois villes qui offrent un "plus" touristique: Jette en ouvrant les portes de Bruxelles, Charleroi et son Spiroudome, terreau du basketball, et Spa, avec sa verte région et son circuit. Car le championnat d'Europe, c'est aussi une vitrine pour faire découvrir les atouts d'un endroit. "Je ne veux pas que les athlètes étrangers repartent en n'ayant vu que la salle et son parquet, notre but est de leur organiser un temps libre afin de leur faire découvrir l'endroit" souligne Jacques Wilmus, ou quand tourisme et sport de haut niveau travaillent ensemble à l'épanouissement de la personne.

Les sponsors ont répondu présents quant à l'organisation de ce championnat chez nous en Belgique.

"Si nous organisons le championnat cela sera fin juin 2018, explique le manager. Pourquoi ? Afin de pouvoir inviter des écoles, des hôpitaux ainsi que des centres de revalidation à voir les matches. Nous voulons montrer aux jeunes, victimes ou non d'un accident, que la vie ne s'arrête pas pour autant après une catastrophe, qu'il y a moyen de rebondir, de refaire du sport, parfois même à un très haut niveau."

Et après 2018 ?

La prochaine étape sera pour l'équipe nationale de terminer les championnats d'Europe série B en tête ou en seconde position, afin d'accéder à la série A. Un pari est à leur portée.

Finalement, il y aura les championnats d'Europe série A, en 2019-2020. Championnats qu'il leur faudra terminer dans le Top 5 afin de prétendre à une qualification d'office pour les Jeux paralympiques et donc à décrocher leur ticket pour Tokyo. Car les Jeux Paralympiques sont bel et bien le but ultime des Wheelchair Belgium Lions.