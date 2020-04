Wimbledon annulé à cause du coronavirus

Le mythique tournoi de tennis de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem et considéré comme le plus prestigieux des rendez-vous de la saison, n'aura pas lieu en 2020. Mercredi, l'organisation a dû se contraindre à annuler sa 134e édition à cause de la pandémie de coronavirus.

© belga