Ysaline Bonaventure s'incline au 3e tour du tournoi d'Indian Wells

La Stavelotaine de 24 ans n'a rien pu faire dans son 5e match de ce tournoi WTA Premier joué sur ciment et doté 9.035.428 dollars. Elle a été dominée en deux manches 6-3 et 6-2 et 1h06 de jeu par Karolina Pliskova, 5e mondiale. La Tchèque ne jouait que son 2e match dans le tournoi, après avoir bénéficié d'un bye au premier tour grâce à son statut de 5e tête de série.

La N.5 belge, qui a réalisé à Indian Wells la plus belle performance de sa carrière, découvrait avec la grande Tchèque le niveau du Top 10 mondial. Forte de ses 12 titres WTA (plus 11 finales, dont l'US Open en 2016), Pliskova

a mal débuté dans la mesure où elle a perdu ses deux premiers jeux de service mais comme elle a aussi breaké les trois premières mises en jeu de Bonaventure, elle a filé à 4-2 dans la première manche qu'elle a ensuite remporté. La Belge a couru derrière le score dans la seconde manche après avoir été breakée dès le premier jeu. Mais Pliskova a réussi son 2e break dans le 7e jeu (5-2) avanbt de conclure à sa première balle de match sur un jeu blanc.

Elise Mertens (WTA 11 en double), éliminée dimanche également au 3e tour du simple, est désormais la seule Belge encore présente en compétition. Elle jouera son quart de finale du double en compagnie de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 65 en double) mardi face à Kaitlyn Christian (WTA 39 en double) et Asia Muhammad (WTA 51 en double). Les Américaines avaient profité, en huitièmes de finale, du forfait des Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez-Navarro.