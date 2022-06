L'Anversoise de 32 ans, 603e au classement WTA s'est imposée au troisième et dernier tour des qualifications en deux sets aux dépens de la Sud-Coréenne de 27 ans Su Jeong Jang.

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour le tableau final du tournoi de tennis de Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem, jeudi sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. Elle n'avait plus disputé ce tournoi depuis 2019 où elle avait atteint le 2e tour. Sa dernière participation dans un Grand Chelem remonte à l'US Open en 2020.

L'Anversoise de 32 ans, 603e au classement WTA et qui bénéfice d'un classement protégé pour disputer ces qualifications, s'est imposée au troisième et dernier tour des qualifications en deux sets (6-1, 6-4) et 1h21 de jeu aux dépens de la Sud-Coréenne de 27 ans Su Jeong Jang (WTA 158), 23e tête de série de ce tournoi préliminaire.

"Wicky" a éliminé au 1er tour l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 141/N.13) 6-4, 7-6 (7/4) et au 2e tour la Bulgare Isabella Shinikova (WTA 217) 6-0, 6-3.

Yanina Wickmayer a déjà disputé "The Championships" à douze reprises. Son meilleur résultat remonte à 2011 quand elle avait atteint les huitièmes de finale. L'ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l'US Open 2009, a interrompu sa carrière en octobre 2020 afin de donner naissance à son premier enfant une fille prénommée Luana Daniëlla née le 15 avril 2021.

Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, Wickmayer a repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février dernier. Cette qualification porte à 45 les participations de Yanina Wickmayer en Grand Chelem depuis 2008 : 9 Open d'Australie, 11 Roland-Garros, 12 US Open et désormais 13 Wimbledon.

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour le tableau final du tournoi de tennis de Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem, jeudi sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. Elle n'avait plus disputé ce tournoi depuis 2019 où elle avait atteint le 2e tour. Sa dernière participation dans un Grand Chelem remonte à l'US Open en 2020. L'Anversoise de 32 ans, 603e au classement WTA et qui bénéfice d'un classement protégé pour disputer ces qualifications, s'est imposée au troisième et dernier tour des qualifications en deux sets (6-1, 6-4) et 1h21 de jeu aux dépens de la Sud-Coréenne de 27 ans Su Jeong Jang (WTA 158), 23e tête de série de ce tournoi préliminaire. "Wicky" a éliminé au 1er tour l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 141/N.13) 6-4, 7-6 (7/4) et au 2e tour la Bulgare Isabella Shinikova (WTA 217) 6-0, 6-3. Yanina Wickmayer a déjà disputé "The Championships" à douze reprises. Son meilleur résultat remonte à 2011 quand elle avait atteint les huitièmes de finale. L'ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l'US Open 2009, a interrompu sa carrière en octobre 2020 afin de donner naissance à son premier enfant une fille prénommée Luana Daniëlla née le 15 avril 2021. Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, Wickmayer a repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février dernier. Cette qualification porte à 45 les participations de Yanina Wickmayer en Grand Chelem depuis 2008 : 9 Open d'Australie, 11 Roland-Garros, 12 US Open et désormais 13 Wimbledon.