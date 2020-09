Yanina Wickmayer s'est inclinée, pour la deuxième année de rang, au premier tour des qualifications des Internationaux de France de tennis, mardi sur la terre battue de Roland-Garros.

Wickmayer, 30 ans et 154e mondiale, a été battue en deux sets - 6-4, 7-5 - et 1h30 de jeu par la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 177). Moins performante au service que son adversaire, avec 56% de premières balle et 5 doubles fautes, la Belge s'est montrée moins réaliste que la Néerlandaise de 28 ans dans les points importants. L'Anversoise avait déjà manqué le tableau final à la Porte d'Auteuil en 2019 après 11 apparitions de rang entre 2008 et 2018. Son meilleur résultat à Paris est un 3e tour, atteint en 2010, 2011 et 2016.

L'année dernière, elle s'était inclinée dès le premier tour des qualifications. Début septembre, Wickmayer avait disputé le premier tour de l'US Open. Repêchée en dernière minute pour la deuxième levée du Grand Chelem de la saison, elle n'avait rien pu faire contre l'Américaine Sofia Kenin au premier tour. Après le forfait d'Ysaline Bonaventure, victime d'une entorse du genou vendredi après avoir glissé à l'échauffement, Wickmayer était la seule joueuse belge présente en qualifications à Roland-Garros. Quatre Belges disputeront le tableau final: Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 65), Kirsten Flipkens (WTA 79) et Greet Minnen (WTA 111).

