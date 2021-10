Le Courtraisien de 41 ans a reçu une wild card pour jouer en double avec son protégé Lloyd Harris, récent quart de finaliste à l'US Open.

Xavier Malisse va reprendre du service la semaine prochaine à l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers. Le Courtraisien, 41 ans, a reçu une wild card. Il disputera le double dans la Métropole aux côtés de son protégé, le Sud-Africain Lloyd Harris.

Malisse, qui a mis un terme à sa carrière de joueur en 2013, a rejoint cette année l'encadrement de Lloyd Harris, 24 ans, 31e mondial et quart-finaliste du dernier US Open. Le duo fera équipe la semaine prochaine à la Lotto Arena. Demi-finaliste de Wimbledon en 2002, Xavier Malisse, ancien 22e joueur mondial, a remporté trois titres ATP en simple (Delray Beach 2005 et 2007, Chennai 2007) et quatre titres Challenger au cours de sa carrière qu'il a bouclée en 2013 à l'Ethias Trophy de Mons.

Le Courtraisien a aussi enlevé neuf titres en double, dont le double messieurs de Roland-Garros 2004 avec Olivier Rochus.

