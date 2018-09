WTA: Naomi Osaka dans le Top 10

Victorieuse à Indian Wells cette année, la native d'Osaka n'avait jamais été mieux classée que 17e. Williams, malgré sa déception, gagne 10 places pour désormais apparaître au 16e rang, juste derrière Elise Mertens, toujours 15e, en dépit de ses exploits à New York, où elle a pour la première fois atteint les huitièmes.

L'Allemande Angelique Kerber se hisse à la 3e place (+1) en dépit d'une élimination par la Slovaque Dominika Cibulkova au 3e tour, derrière la N.1 roumaine, Simona Halep, surprise d'entrée par l'Estonienne Kaia Kanepi à New York, et la Danoise Caroline Wozniacki, éliminée par l'Ukrainienne Lesia Tsurenko au 2e tour.

La Française Caroline Garcia complète le quatuor de tête (4e, +1) malgré son élimination par l'Espagnole Carla Suárez Navarro au 3e tour.

La lauréate de 2017, l'Américaine Sloane Stephens, qui a mordu la poussière contre la Lettonne Anastasija Sevastova en quarts, après avoir sorti Mertens en huitièmes, concède un important recul passant de la 3e à la 9e place.

La Tchèque Petra Kvitova est cinquième.

Peu de mouvements à signaler dans le clan belge où Alison Van Uytvanck conserve sa 39e place et son statut de numéro deux devant Kirsten Flipkens 56e (+1) qui a franchi un tour à New York, et Yanina Wickmayer 97e (-3).