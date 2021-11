Kim Clijsters et Kirsten Flipkens n'ont pas été à la fête mardi soir lors de la défaite de New York Umpire contre les Orange County Breakers (24-15) lors de leur 9e rencontre du World Team Tennis.

Associées en double, les deux Belges ont été battues 5-1 par l'Américaine Desirae Krawczyk et l'Allemande Tatjana Maria. 'Flipper' est remontée dans la foulée sur le terrain lors d'une défaite 5-2 en double mixte, aux côtés de l'Américain Christopher Eubanks. Alors que c'est Kim Clijsters qui avait souvent joué les oppositions du simple dames depuis le début de cette compétition exhibition, c'est Flipkens (WTA 306) qui a été choisie pour défier Maria (WTA 280).

Elle a été battue 5-4. Au classement, New York Umpire est dernier et affiche le bilan de deux victoires pour sept défaites. Les Springfield Lasers (6v-2d) et les Orange County Breakers (6v-3d) occupent les deux premières places, synonymes de finale pour le titre à l'issue de la phase de groupes. Il reste trois rencontres au programme pour la bande à Kim Clijsters et Kirsten Flipkens. Tous les matchs du World Team Tennis sont joués sur les courts du Indian Wells Tennis Garden, en Californie. La compétition se poursuit jusqu'au 28 novembre.

