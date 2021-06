Elles ont été éliminées au premier tour par Elina Svitolina, 5e joueuse mondiale, et Ajla Tomljanovic.

Alison Van Uytvanck n'a pas réussi à surprendre son adversaire au premier tour à Wimbledon mercredi. Opposée il est vrai à Elina Svitolina, 5e joueuse du monde et 3e tête de série de cette 3e levée du Grand Chelem de la saison, Alison Van Uytvanck, 57e mondiale a été battue en trois manches par l'Ukrainienne de 26 ans 6-3, 2-6, 6-3. La partie a duré 1 heure et 41 minutes.

Dans le même temps sur le gazon londonien, Greet Minnen (WTA 118), 23 ans, a subi le même sort face à l'Australienne Ajla Tomljanovic, 28 ans, 75e mondiale, 6-2, 7-6 (7/5) en 1 heure 47 minutes de jeu. Mardi, Elise Mertens avait elle réussi à rejoindre le deuxième tour en battant en deux sets - 6-1, 6-3 - la Britannique Harriet Dart (WTA 142), bénéficiaire d'une wildcard. La numéro 1 belge, 16e mondiale et tête de série N.13, rencontrera au deuxième tour la Chinoise Zhu Lin (WTA 99), 27 ans. Leur duel est au programme mercredi encore.

