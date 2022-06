Wimbledon: Tim Van Rijthoven et Serena Williams reçoivent une invitation pour le tournoi

L'Américaine, lauréate à sept reprises de la levée londonienne du Grand Chelem, a donné "rendez-vous" à Wimbledon sur son compte Instagram. L'Américaine de 40 ans n'a plus joué depuis près d'un an et son élimination au premier tour lors du tournoi sur gazon londonien.

Serena Williams au premier tour de Wimbledon en 2021. © iStock