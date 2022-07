La Roumaine a sèchement battu l'Américaine Amanda Anisimova en deux sets et une petite heure de jeu. La Kazakhe a dû batailler pendant près de deux heures pour venir à bout de l'Australienne Alja Tomljanovic.

Simona Halep se retrouve dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis deux ans. La Roumaine, 18e mondiale, s'est qualifiée mardi pour les demi-finales du simple dames de Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem, en battant l'Américaine Amanda Anisimova, 25e mondiale, 6-2, 6-4 en 1 heure et 3 minutes.

Lauréate sur le gazon londonien en 2019, Halep avait fait l'impasse sur l'édition 2021 alors que le tournoi avait été annulé en 2020. L'ancienne N.1 mondiale, dont la dernière saison a été perturbée par des blessures, semble retrouver sa meilleure forme: elle n'a toujours pas concédé le moindre set depuis le début de la quinzaine, battant notamment Kirsten Flipkens au 2e tour.

Simona Halep, qui se retrouve pour la troisième fois en demi-finales à Londres après 2014 et son sacre en 2019, affrontera pour une place en finale soit la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 23/N.17)

Cette dernière a décroché le dernier ticket pour les demi-finales du simple dames de Wimbeldon, mardi à Londres. Sur le gazon du Court 1, la Kazakhe, 23e mondiale et 17e tête de série du troisième tournoi du Grand Chelem, est venue à bout de l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44) en trois sets 4-6, 6-2, 6-3 et 1h51 de jeu.

Elena Rybakina, qui se retrouve à 23 ans pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un Grand Chelem, affrontera pour une place en finale la Roumaine Simona Halep (WTA 18), 30 ans.

. L'autre demi-finale opposera la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2.N.3) à l'Allemande Tatjana Maria (WTA 103).

