L'Espagnol a battu son adversaire Botic van de Zandschulp en trois sets et 2h 21 minutes de jeu. Enfin, Halep a écarté l'Espagnole Badosa, pourtant quatrième au classement mondial, en seulement 1 petite heure.

DANS LE TABLEAU MASCULIN

Nadal sans pitié pour van de Zandschulp

L'Espagnol Rafael Nadal, quatrième joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon en prenant la mesure du Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 25) 6-4, 6-2, 7-6 (8/6). La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.

Un break, à 5-4, suffisait à Nadal pour empocher la première manche. Dans le deuxième, il faisait rapidement le break (2-0) puis remportait la manche sur le service de son adversaire (6-2). Dans le troisième set, Nadal perdait pour la première fois sa mise en jeu (0-1), mais débreakait dans la foulée. Il prenait le large à 5-2 avant de voir Van Zandschulp revenir à égalité (5-5). Le set se poursuivait au jeu décisif, où Nadal s'imposait sur sa quatrième balle de match.

Nadal, en course pour un troisième sacre de rang en Grand Chelem après ses succès à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, vise un troisième sacre à Wimbledon, après 2008 et 2010. Pour une place en demi-finale, l'Espagnol trouvera sur sa route l'Américain Taylor Fritz (ATP 14), qui a mis un terme au beau parcours de l'Australien Jason Kubler (ATP 99), issu des qualifications, 6-3, 6-1, 6-4.

Kyrgios de retour en quarts huit ans plus tard

Huit ans après s'être révélé aux yeux du grand public, Nick Kyrgios (ATP 40) est de retour en quarts de finale de Wimbledon. Lundi sur le Centre Court des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, l'Australien, malgré plusieurs interventions du kiné pour une épaule droite visiblement douloureuse, s'est défait de l'Américain Brandon Nakashima (ATP 56) en cinq sets. La partie, après 3h10 de jeu, s'est ponctuée sur le score 4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 3-6 et 6-2.

Kyrgios, 27 ans, a été moins facétieux que lors du bouillant duel contre le Grec Stefanos Tsitsipas au tour précédent. Davantage concentré, il a évidemment été enclin à certaines espiègleries au niveau du jeu avec des habituelles amorties ou coups entre les jambes. Porté vers l'attaque avec une certaine réussite, l'Australien a aussi et surtout pu compter sur une première balle très performante, claquant la bagatelle de 35 aces sur la rencontre face à l'Américain de 20 ans, qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem.

Nick Kyrgios s'est qualifié en cinq sets. © iStock

Quelques minutes auparavant, le compatriote de Kyrgios, Alex De Minaur (ATP 27/N.19) a été renversé par le Chilien Cristian Garin (ATP 43). L'Australien menait 2-6, 5-7 avant de perdre les trois manches suivants, 7-6 (7/3), 6-4, 7-6 (10/6) après 4h34 de jeu.

Garin, spécialiste de jeu sur ocre, en témoigne ses cinq titres ATP tous glanés sur terre, atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'une levée du Grand Chelem. En 2021, il avait été battu en huitièmes par Novak Djokovic, futur vainqueur. Kyrgios et Garin s'affronteront mercredi pour une place dans le dernier carré.

DANS LE TABLEAU FEMININ

Halep passe un savon à Badosa

Simona Halep va retrouver les quarts de finale de Wimbledon. La Roumaine, 18e mondiale, a dominé lundi l'Espagnole Paula Badosa, quatrième à la WTA, 6-1, 6-2 en 1 heure de jeu.

Lauréate sur le gazon londonien en 2019, Halep avait fait l'impasse sur l'édition 2021 alors que le tournoi avait été annulé en 2020. La Roumaine, dont la dernière saison a été perturbée par des blessures, semble retrouver sa meilleure forme: elle n'a toujours pas concédé le moindre set depuis le début de la quinzaine, battant notamment Kirsten Flipkens au 2e tour.

Quatrième joueuse au classement WTA, Paula Badosa (à gauche) a subi la loi de Simona Halep (à droite). © iStock

Halep rencontrera l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 25), qui a pris la mesure 6-2, 6-3 de la Française Harmony Tan (WTA 115) en 1 heure et 14 minutes. Halep, 30 ans, visera une troisième demi-finale à Wimbledon, après 2014 et son sacre en 2019. Anisimova, 20 ans, atteint pour la première fois les quarts de finale à Wimbledon. Elle s'était hissée en demi-finales de Roland-Garros en 2019.

