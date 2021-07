La Tchèque a surpris la deuxième tête de série Sabalenka en demi-finale.

Ashleigh Barty et Karolina Pliskova se sont qualifiées pour la finale des Internationaux de Grande-Bretagne. En battant l'Allemande Angelique Kerber (N.25) en demi-finale jeudi à Wimbledon sur le gazon londonien, Ashleigh Barty rejoint le dernier stade de l'épreuve pour la première fois de sa carrière.

Elle est aussi la première Australienne en finale à Londres depuis 1980 avec Evonne Goolagong Cawley qui l'avait d'ailleurs emporté face à l'Américaine Chris Evert Lloyd.

L'Australienne (N.1), numéro 1 mondiale, a effacé de sa route la 28e joueuse du monde, 33 ans, lauréate en 2018, en deux manches 6-3, 7-6 (7/3) au bout de 1 heure et 23 minutes de jeu.

Ashleigh Barty jouera contre la Tchèque Karolina Pliskova (N.8), 13e mondiale, 29 ans, qui a surpris la Biélorusse Aryna Sabalenka, 23 ans, et deuxième tête de série du tournoi, dans l'autre demi-finale. Le match s'est joué en trois sets 5-7, 6-4, 6-4 en 1 heure et 53 minutes de jeu. Ashleigh Barty compte 11 titres WTA à son palmarès dont Roland-Garros en 2019. C'est sa 5e participation à Wimbledon où elle n'avait jamais été plus loin qu'un 8e de finale. Elle y a cependant remporté l'édition chez les juniores en 2011. Ce sera une première aussi pour Karolina Pliskova qui n'avait jamais été plus loin qu'un 8e de finale à Wimbledon. Finaliste de l'US Open en 2016, la Tchèque a joué les demi-finales à Roland-Garros en 2017 et à l'US Open en 2019. Elle compte 16 titres WTA à son palmarès.

