Joachim Gérard, associé au Néerlandais Tom Egberink, a été battu en finale du double messieurs en fauteuil roulant de Wimbledon, samedi à Londres.

Gérard et Egberink se sont inclinés 7-5, 6-2 en 1h48 face aux Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1, sur le gazon du Court N.3.

Joachim Gérard compte à son palmarès 31 titres en double, dont quatre en Grand Chelem (Roland-Garros 2014 avec le Français Stéphane Houdet, l'Open d'Australie 2017 avec Gordon Reid et 2019 avec le Suédois Stefan Olsson et Wimbledon 2019 avec Stefan Olsson).

Joachim Gérard reviendra jouer une finale dimanche au All England Club. Le Bruxellois, 4e mondial, disputera en effet sa première finale en simple à Wimbledon. Il retrouvera de l'autre côté du filet Gordon Reid, 6e mondial et vainqueur de Wimbledon en 2016.

Le joueur belge de 32 ans jouera sa première finale en simple à Wimbledon, à l'occasion de sa 4e finale en Majeur.

Gérard avait auparavant été battu en finale de l'Open d'Australie (2016) et à Roland-Garros (2020). Il avait décroché son premier titre en Grand Chelem en remportant l'Open d'Australie cet hiver.

