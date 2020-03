Wimbledon envisage un report voire même une annulation pure et simple

Le All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), organisateur du prestigieux tournoi de Wimbledon, a annoncé mercredi envisager de nombreuses hypothèses au regard de la pandémie de coronavirus. Le report, voire même l'annulation pure et simple de la troisième levée du Grand Chelem de la saison, ont été évoqués.

© belga