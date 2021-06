La joueuse belge, tête de série N. 13, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 contre la Britannique Dart.

Elise Mertens s'est qualifiée de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi. La Limbourgeoise, 16e mondiale et tête de série N.13, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 en 1h16 contre la Britannique Harriet Dart (WTA 142), bénéficiaire d'une wildcard.

Initialement prévue lundi, la rencontre a été reportée à mardi midi à cause de la pluie qui a perturbé le programme lundi. Mertens commençait parfaitement la rencontre, prenant deux fois le service de son adversaire, avec une balle de break écartée, pour mener 5-0 avant de remporter le premier set 6-1.

La N.1 belge poursuivait sur sa lancée dans le second set et transformait sa deuxième balle de match pour s'imposer 6-1, 6-3. Mertens, 25 ans, dispute Wimbledon pour la quatrième fois de sa carrière. Le huitième de finale atteint en 2019 constitue son meilleur résultat. Au tour suivant, Mertens affrontera soit la Chinoise Zhu Lin (WTA 99) soit l'Allemande Mona Barthel (WTA 190). Deux autres Belges disputent le tableau principal du simple dames.

Greet Minnen (WTA 118), issue des qualifications, affrontera plus tard l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 75). Alison Van Uytvanck (WTA 57) a, elle, hérité de l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5/N.3)

Elise Mertens s'est qualifiée de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi. La Limbourgeoise, 16e mondiale et tête de série N.13, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 en 1h16 contre la Britannique Harriet Dart (WTA 142), bénéficiaire d'une wildcard. Initialement prévue lundi, la rencontre a été reportée à mardi midi à cause de la pluie qui a perturbé le programme lundi. Mertens commençait parfaitement la rencontre, prenant deux fois le service de son adversaire, avec une balle de break écartée, pour mener 5-0 avant de remporter le premier set 6-1. La N.1 belge poursuivait sur sa lancée dans le second set et transformait sa deuxième balle de match pour s'imposer 6-1, 6-3. Mertens, 25 ans, dispute Wimbledon pour la quatrième fois de sa carrière. Le huitième de finale atteint en 2019 constitue son meilleur résultat. Au tour suivant, Mertens affrontera soit la Chinoise Zhu Lin (WTA 99) soit l'Allemande Mona Barthel (WTA 190). Deux autres Belges disputent le tableau principal du simple dames. Greet Minnen (WTA 118), issue des qualifications, affrontera plus tard l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 75). Alison Van Uytvanck (WTA 57) a, elle, hérité de l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5/N.3)