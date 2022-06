Il a battu l'Argentin Sebastian Baez en trois sets et 1h39 de jeu. Sa tâche au tour suivant s'annonce plus ardue puisqu'il retrouvera Casper Ruud, dernier finaliste de Roland-Garros.

David Goffin a aisément passé le cap du deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne, mercredi à Wimbledon.

Sur le gazon londonien et avec une heure et demie de retard sur le programme en raison de la pluie, le numéro 1 belge, 31 ans, 58e mondial, a battu en effet l'Argentin de 21 ans, Sebastian Baez (N.31), 35e mondial, en 3 sets: 6-1, 6-2, 6-4. La partie a duré 1 heure et 39 minutes.

David Goffin a fait d'emblée forte impression pour remporter la première manche en une demi-heure (6-1). Le Liégeois menait encore 4 à 1 dans le deuxième set avant de voir Baez mieux trouver ses marques. Cela n'empêchait nullement le Belge, performant sur ses premières balles de service, de conclure à 6-2. La partie passait alors le cap de l'heure de jeu. La troisième manche se taillait presque dans le même moule même si l'Argentin s'appliquait. David Goffin, qu'une nuée d'insectes ayant envahi quelques minutes le court N.14 n'aura pas perturbé, ne laissera finalement que sept jeux à son adversaire pour se qualifier.

Au troisième tour, le Liégeois sera opposé soit à la 3e tête de série de cette troisième levée du Grand Chelem de l'année, le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, 6e joueur du monde, soit au Français Hugo Humbert, 24 ans, 112e au classement ATP.

C'est la 8e participation à Wimbledon pour Goffin, la première depuis 2019, année où il avait signé son meilleur résultat en atteignant les quarts de finale, battu par Novak Djokovic. Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le Liégeois n'avait pas pu disputer 'The Championships' en 2021 en raison d'une blessure.

