Wimbledon: David Goffin élimine Frances Tiafoe après un marathon de 4h35 et entre en quarts de finale

David Goffin, 58e mondial, a éliminé l'Américain Frances Tiafoe (ATP 28/N.23) en huitièmes de finale des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis dimanche sur le Court N.2 de Wimbledon. Au bout d'un match marathon de 4 heures et 35 minutes et 5 sets: 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4 et 7-5, le N.1 belge a pu lever les bras au ciel.

David Goffin © Belga