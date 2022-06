L'enchaînement de deux rencontres en très peu de temps a été fatal à notre compatriote.

Après son exploit du premier tour, Greet Minnen n'a pu poursuivre son aventure à Londres et a été éliminée au deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne jeudi sur le gazon de Wimbledon.

La Limbourgeoise, 24 ans, 88e mondiale, a été battue en deux sets par la jeune Chinoise de 19 ans, Qinwen Zheng, 52e au classement WTA, 6-4, 6-1 au bout 1 heure et 15 minutes de jeu. Mercredi, Greet Minnen avait créé la surprise en écartant au premier tour l'Espagnole Garbine Muguruza, 28 ans, 10e mondiale, tête de série N.9, lauréate en 2017 et finaliste en 2015, en deux manches: 6-4, 6-0.

Greet Minnen avait été sortie au premier tour l'an dernier pour son premier Wimbledon. Jeudi, elle est au programme également en double. Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans, Greet Minnen, 50e mondiale en double, sera opposée au premier tour à Elise Mertens, numéro 1 mondiale, 26 ans, qui fait la paire avec la Chinoise Shuai Zhang (WTA 4), 33 ans, pour former la tête de série N.1.

