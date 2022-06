A 5-6 dans le second set, Panna Udvardy a hérité de deux balles de match que Mertens a sauvé avant la tombée de la nuit ce mercredi.

Après avoir sauvé deux balles de match mercredi, Elise Mertens (N.24) a réussi à se qualifier jeudi pour le 3e tour des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, troisième levée du Grand Chelem de l'année sur le gazon de Wimbledon.

La numéro 1 belge, 26 ans, 31e mondiale, s'est imposée face à la Hongroise Panna Udvardy, 23 ans, 100e au classement WTA, en trois manches: 3-6, 7-6 (7/5) et 7-5 en 3h15 de match. Le match avait été interrompu par l'obscurité mercredi soir alors que les deux joueuses étaient à un set partout.

Udvardy avait gagné le premier 3-6, Mertens le deuxième 7-6 (7/5) non sans avoir sauvé deux balles de match à 5-6, après 1h52 minutes de jeu. Jeudi, Mertens a breakée son adversaire dès le premier jeu, mais celle-ci est revenue à 4-4. Rien que le 9e jeu, remporté par Udvardy qui a sauvé 9 balles de break, a duré 17 minutes. La Belge a fini par l'emporter en s'adjugeant les deux derniers jeux.

Elise Mertens jouera au troisième tour face à l'Allemande Angélique Kerber (N.15), 34 ans, 19e mondiale, victorieuse de son côté de la Polonaise Magda Linette (WTA 65), 30 ans, 6-3, 6-3. Mertens a remporté sa seule confrontation sur le circuit WTA face à l'Allemande en demi-finales à Doha (dur) en 2019 sur la route de son titre au Qatar.

La Belge, pour sa 5e participation à Wimbledon, tentera de rejoindre le 4e tour, comme en 2019, son meilleur résultat jusqu'ici. Jeudi, Elise Mertens est au programme également en double. Associée à la Chinoise Shuai Zhang, 4e mondiale en double, 33 ans, et tête de série N.1, Elise Mertens, numéro 1 mondiale en double, jouera contre Greet Minnen (WTA 50 double) qui fait la paire avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans.

