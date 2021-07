L'ancien numéro 1 mondial, médaillé d'or à Londres sur le même gazon anglais, a battu l'Allemand Oscar Otte en 5 sets et 3h51 de jeu. La Californienne de 41 ans a pour sa part subi la loi de la Tunisienne Ons Jabeur en deux sets.

Andy Murray s'est hissé au 3e tour du simple messieurs de Wimbledon au terme d'un thriller de près de quatre heures, mercredi à Londres. Le Britannique, 118e mondial, a battu sur la pelouse du Centre Court l'Allemand Oscar Otte (ATP 151), issu des qualifications, en cinq sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4 ,6-2) et 3h51 de jeu.

MURRAY DE RETOUR APRÈS 4 ANS

L'ancien numéro un mondial, double vainqueur du Grand Chelem londonien (2013 et 2016), affrontera au 3e tour le Canadien Denis Shapovalov (ATP 12), tête de série N.10, qui a profité du forfait de l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 70) pour rejoindre le 3e tour. Andy Murray, 34 ans, effectue cette année son grand retour à Wimbledon, où il n'avait plus joué depuis 2017. Deux opérations à la hanche en 2018 et 2019 et l'annulation du tournoi l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19 expliquent l'absence depuis quatre ans de celui qui a aussi été sacré champion olympique en 2012 sur le gazon sacré du All England. L'Ecossais a reçu une wild card cette année de la part des organisateurs de Wimbledon.

VENUS WILLIAMS ÉLIMINÉE EN DEUX SETS

Egalement bénéficiaire d'une wild card, l'Américaine Venus Williams (WTA 111) a quant à elle été éliminée au 2e tour du simple dames. La Californienne, âgé de 41 ans depuis le 17 juin dernier, s'est inclinée en deux sets 7-5, 6-0 face à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 24), tête de série N.21, qui avait décroché son premier titre sur gazon la semaine dernière à Birmingham.

Venus Williams avait remporté Wimbledon à cinq reprises, en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008. L'Américaine avait aussi disputé quatre autres finales à Londres, la dernière perdue en 2017 face à l'Espagnole Garbine Muguruza.

Andy Murray s'est hissé au 3e tour du simple messieurs de Wimbledon au terme d'un thriller de près de quatre heures, mercredi à Londres. Le Britannique, 118e mondial, a battu sur la pelouse du Centre Court l'Allemand Oscar Otte (ATP 151), issu des qualifications, en cinq sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4 ,6-2) et 3h51 de jeu.MURRAY DE RETOUR APRÈS 4 ANS L'ancien numéro un mondial, double vainqueur du Grand Chelem londonien (2013 et 2016), affrontera au 3e tour le Canadien Denis Shapovalov (ATP 12), tête de série N.10, qui a profité du forfait de l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 70) pour rejoindre le 3e tour. Andy Murray, 34 ans, effectue cette année son grand retour à Wimbledon, où il n'avait plus joué depuis 2017. Deux opérations à la hanche en 2018 et 2019 et l'annulation du tournoi l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19 expliquent l'absence depuis quatre ans de celui qui a aussi été sacré champion olympique en 2012 sur le gazon sacré du All England. L'Ecossais a reçu une wild card cette année de la part des organisateurs de Wimbledon.VENUS WILLIAMS ÉLIMINÉE EN DEUX SETSEgalement bénéficiaire d'une wild card, l'Américaine Venus Williams (WTA 111) a quant à elle été éliminée au 2e tour du simple dames. La Californienne, âgé de 41 ans depuis le 17 juin dernier, s'est inclinée en deux sets 7-5, 6-0 face à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 24), tête de série N.21, qui avait décroché son premier titre sur gazon la semaine dernière à Birmingham. Venus Williams avait remporté Wimbledon à cinq reprises, en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008. L'Américaine avait aussi disputé quatre autres finales à Londres, la dernière perdue en 2017 face à l'Espagnole Garbine Muguruza.