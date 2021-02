(Belga) Stan Wawrinka ne jouera pas son quart de finale vendredi au tournoi de tennis ATP Murray River Open où il est tête de série N.1. Le Suisse ne veut pas jouer deux matches d'affilée après s'en être sorti en 8es de finale plus tôt dans la journée, au bout de plus de 2 heures et 20 minutes de jeu.

Stan Wawrinka, 35 ans, 18e mondial, a en effet battu difficilement l'Australien Alex Bolt (ATP 174), 28 ans, 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) en 2 heures et 23 minutes de match. "Cela fait longtemps que je n'ai pas joué deux matches le même jour", avait déclaré le Suisse en conférence de presse après son match. "Ce n'est pas la meilleure des choses. On verra bien." On ne le verra pas. Le Vaudois a préféré ensuite jeter l'éponge avant de devoir affronter le Français Jérémy Chardy, 66e mondial, en quarts de finale qu'il devait rencontrer vendredi encore. Stan Wawrinka ne veut prendre aucun risque avant l'Open d'Australie qui débute lundi et où il sera opposé au premier tour au Portugais Pedro Sousa (ATP 108). (Belga)

