Van Uytvanck perd une place au classement WTA malgré sa victoire à Budapest

Van Uytvanck, 24 ans, a conservé son titre à Budapest. Ce qui fait qu'elle conserve exactement le même nombre de points, 1.080 et recule d'une place, pour être 51e.

Malgré son élimination au premier tour à Dubaï, Mertens, 23 ans, pointe toujours au 16e rang.

Kirsten Flipkens, qui, malade, a déclaré forfait à Budapest où elle a finalement coaché Van Uytvanck, a perdu deux places et est 55e. Yanina Wickmayer et Ysaline Bonaventure ont toutes deux reculé de 14 positions. Elles occupent respectivement la 127e et la 146e place au classement.

La Japonaise Naomi Osaka est toujours la N.1 mondiale devant la Roumaine Simona Halep et Petra Kvitova. Lauréate du tournoi de Dubaï, la Suissesse Belinda Bencic a bondi de 22 positions. Elle est désormais 23e.