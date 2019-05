Alison Van Uytvanck (WTA 55) s'est inclinée dès le premier tour aux Internationaux de France, dimanche sur le court N.13 à Roland-Garros. La Belge de 25 ans a été battue en trois sets, 6-1, 5-7 et 6-2, par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 72) après 2 heures et 12 minutes de jeu.

En grande difficulté sur son service pendant tout le match, la droitière de Grimbergen a concédé trois fois sa mise en jeu dans le premier set, voyant logiquement l'Espagnole de 22 ans prendre les commandes (6-1).

Alors qu'elle n'avait pas encore remporté le moindre engagement et qu'elle était menée 5-4 dans le 2e set, Alison Van Uytvanck a retrouvé des sensations, remportant trois jeux de rang pour recoller à un set partout et ce malgré la bagatelle de 21 fautes directes dans cette seule et unique manche (5-7).

Pensant peut-être avoir fait le plus dur, Van Uytvanck a fait jeu égal avec l'Espagnole jusqu'au 6e jeu du set décisif, moment choisi par Sorribes Tormo pour breaker (4-2).

Sur sa 39e faute directe de la rencontre, une volée de coup droit à l'apparence facile, la N.2 belge s'est inclinée en concédant pour la 9e et dernière fois son service sur l'ensemble de la partie (6-2).

Sara Sorribes Tormo défiera la N.1 américaine Sloane Stephens (WTA 7/N.7) ou la Japonaise Misaki Doi (WTA 110).

Lundi, Elise Mertens (N.20), 23 ans, sera opposée au premier tour du tableau féminin à la Slovène de 21 ans Tamara Zidansek, 68e mondiale, qu'elle va croiser pour la première fois sur le circuit WTA.

Troisième Belge présente dans le tableau du simple dames, Kirsten Flipkens (WTA 64), toujours à la recherche d'une victoire sur terre cette saison, a hérité de la championne olympique en titre, la Portoricaine Monica Puig (WTA 59), qu'elle défiera mardi.