Vainqueurs du double, Gille et Vliegen donnent l'avantage à la Belgique contre le Brésil

La Belgique mène 2 victoires à 1 face au Brésil dans le duel de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis de tennis. Samedi, sur la terre battue d'Uberlândia, Sander Gille (ATP 83 en double) et Joran Vliegen (ATP 86 double) ont battu Marcelo Melo (12e en double) et Bruno Soares (5e mondial en double) 6-4, 7-6 (7/4) après 1 heure et 21 minutes de jeu.