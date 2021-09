L'Espagnol a battu l'Allemand Peter Gojowszyk en 1/8e de finale et devient ainsi le plus jeune joueur (pour 8 jours) de l'histoire à atteindre les quarts de finale du tournoi américain. Il efface ainsi André Agassi des tablettes. Prometteur pour ce joueur qu'on considère déjà comme le successeur de Rafael Nadal.

L'Espagnol Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale de l'US Open de tennis dans l'ère professionnelle. Alcaraz, 55e joueur mondial, a battu au quatrième tour l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 141) 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 et 6-0 dimanche.

Avec ses 18 ans et quatre mois, Alcaraz efface des tablettes pour 8 jours Andre Agassi, qui avait atteint les demi-finales en 1988. Alcaraz devient aussi le plus jeune quart-de-finaliste d'un Grand Chelem depuis Michael Chang, battu en quarts de Roland-Garros 1991. Alors tenant du titre, Chang avait été éliminé en quarts par Agassi justement. "Après les deux premiers sets, je pensais avoir atteint mes limites physiques et mentales", a reconnu Alcaraz.

"Mais je sentais encore de l'énergie et le public a continué à me pousser. Sans leur soutien, je n'aurais pas réussi. J'espère atteindre plus souvent la deuxième semaine d'un Grand Chelem et jouer les quarts. Je ne m'y attendais pas." Alcaraz avait déjà créé la sensation en éliminant le Grec Stefanos Tsitsipas au 3e tour. Il débute à New York. Le jeune Espagnol trouvera à présent sur sa route le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 15).

