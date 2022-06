Il s'agit d'un traitement par radiofréquence pulsée qui endort les nerfs situés dans la région de la blessure dont souffre le lauréat du dernier Roland-Garros.

Deux jours après son 14e sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal a commencé mardi un nouveau traitement pour ses soucis de douleurs au pied gauche, a indiqué le porte-parole du joueur mercredi.

Nadal a été soumis dans une clinique de Barcelone à un "traitement par radiofréquence pulsée (PRF)" qui endort "les nerfs dans la région de la blessure dont il souffre", a précisé son porte-parole mercredi.

Nadal souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. Le champion espagnol a révélé qu'il a dû jouer la finale de Roland-Garros avec le pied anesthésié, mais qu'il n'est pas prêt à renouveler l'expérience.

"Je serai là si mon corps me le permet. Wimbledon est une priorité, les tournois du Grand Chelem sont une priorité. Les jouer sous anti-inflammatoire, oui. Avec des injections anesthésiantes, non", a affirmé Nadal lorsqu'on lui a demandé s'il allait participer cette année au tournoi londonien, qu'il n'avait pas disputé en 2021 pour, avait-il déclaré à l'époque, "laisser son corps récupérer".

Le N.4 mondial se trouve à son domicile de Majorque. Il y restera "trois ou quatre jours avec une activité physique normale, pour s'entretenir" et "si l'évolution du traitement est positive, il reprendra les entraînements sur les courts", a précisé son porte-parole. Il n'est pas exclu que Nadal doive "réaliser un deuxième traitement en fonction de son évolution la semaine prochaine", a conclu le porte-parole.

