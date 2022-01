On résume vous résume le parcours des favorites et des favoris au titre ainsi que celui de quelques grands noms du tennis lors de ce troisième tour de la première levée du Grand Chelem en Australie. Au programmes, le choc entre Berrettini et Alcaraz, la désillusion pour la tenante du titre chez les filles et une Ashleigh Barty toujours en mode rouleau-compresseur.

DANS LE TABLEAU MASCULIN

Nadal concède un set mais prend le dessus sur Khachanov

Rafael Nadal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne.

L'Espagnol, 5e mondial et tête de série N.6, s'est imposé en quatre sets 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 contre le Russe Karen Khachanov, 30e mondial et tête de série N.28, au terme d'une rencontre de deux heures et 54 minutes. Nadal, lauréat de 20 titres en Grand Chelem dont un à Melbourne en 2009, affrontera le Russe Aslan Karatsev, 15e mondial et tête de série N.18, ou le Français Adrian Mannarino, 68e mondial et tombeur du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 11) au 2e tour.

Alexander Zverev continue sa marche en avant à l'Australian Open avec une nouvelle victoire en 3 sets. © belga

Zverev se hisse sans encombre en 1/8e de finale où il défiera Shapovalov

Alexander Zverev s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne. Le champion olympique n'a pas encore perdu le moindre set depuis le début du tournoi.

L'Allemand, 3e mondial et tête de série N.3, s'est imposé 6-3, 6-4, 6-4 contre le Moldave Radu Albot, 124e mondial au bout d'une heure et 59 minutes de jeu. Zverev, finaliste de l'US Open 2020, croisera la route du Canadien Denis Shapovalov, 14e mondial et tête de série N.14, en huitièmes de finale. Au troisième tour, Shapovalov s'est imposé en quatre sets 7-6 (7/4), 4-6, 6-3, 6-4 contre l'Américain Reilly Opelka, 27e mondial et tête de série N.23, en 3h05.

Alcaraz a beau porter le même marcel que Rafael Nadal à ses débuts, ça ne suffit pas pour mettre fin au parcours de l'Italien Mario Berrettini. © belga

Berrettini vient à bout du prodige Alcaraz

Matteo Berrettini s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne.

L'Italien, 7e mondial et tête de série N.7, s'est imposé en cinq sets 6-2, 7-6 (7/3), 4-6, 2-6, 7-6 (10/5) contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, 31e mondial et tête de série N.31, au bout d'un combat de 4h13. En huitièmes de finale, Berrettini, finaliste de Wimbledon en 2021, affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 21e mondial et tête de série N.19, ou l'Américain Sebastian Korda, 43e mondial.

DANS LE TABLEAU FEMININ

Barty toujours aussi expéditive, Osaka déchante

Ashleigh Barty s'est qualifiée facilement pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne.

Camilia Giorgi a subi les revers et la loi d'une Ashleigh Barty impressionnante en ce début de tournoi australien. © belga

Devant son public, l'Australienne, N.1 mondiale, n'a eu besoin que d'une heure et trois minutes pour s'impose 6-2, 6-3 contre l'Italienne Camila Giorgi, 33e mondiale et tête de série N.30. Pour une place en quarts de finale, Barty, qui ne s'est jamais imposée à Melbourne, affrontera l'Américaine Amanda Anisimova, 60e mondiale, qui a créé l'exploit face à la Japonaise Naomi Osaka, 14e mondiale et tête de série N.13. Face à la tenante du titre à Melbourne, Anisimova s'est imposée en trois sets 4-6, 6-3, 7-6 (10/5) au bout de deux heures et 18 minutes de jeu.

Naomi Osaka ne remettra pas le couvert à Melbourne cette année. © belga

Qualifications pour Krejcikova, Bedosa et Sakkari

Barbora Krejcikova (WTA 4), Paula Badosa (WTA 6) et Maria Sakkari (WTA 8) se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, vendredi à Melbourne.

Krejcikova, tête de série N.4 à Melbourne et lauréate de Roland-Garros en 2021, s'est imposée en trois sets 2-6, 6-4, 6-4 en 2h12 contre la Lettone Jelena Ostapenko, 27e mondiale et tête de série N.6.

En huitièmes de finale, la Tchèque affrontera la Bélarusse Victoria Azarenka, 25e mondiale et tête de série N.24, qui a défait l'Ukrainienne Elina Svitolina, 17e mondiale et tête de série N.15, 6-0, 6-2 en 1h07.

Azarenka a été sans pitié pour Svitolina. © belga

Bedosa, tête de série N.8, a elle aussi eu besoin de trois sets pour venir à bout de l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 66e mondiale, 6-2, 5-7, 6-4 en 2h21. L'Espagnole défiera l'Américaine Madison Keys, 51e mondiale, qui a battu la Chinoise Qiang Wang (WTA 110) 4-6, 6-3, 7-6 (2). V

Vendredi, Sakkari, tête de série N.5 aux Antipodes, a elle pris la mesure de la Russe Veronika Kudermetova, 32e mondiale, tête de série N.28 et partenaire d'Elise Mertens en double, 6-4, 6-1 en 1h21. La Grecque sera opposée à l'Américaine Jessica Pegula, 21e mondiale et tête de série N.21, qui s'est imposée 7-6 (3), 6-2 en 1h33 face à l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 63e mondiale.

